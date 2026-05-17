Detienen a tres presuntos responsables de doble asesinato en Elota

Elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Policía de Investigación de la Zona Sur, detuvieron a tres personas señaladas como presuntos responsables de un doble asesinato cometido el pasado 30 de abril en Elota.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, la FGE ejecutó órdenes de arresto contra Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”.

De acuerdo con la información oficial sobre el crimen, los tres sospechosos citaron en Elota a un hombre y una mujer para entregarles un refrigerador, sin embargo, fueron privados ilegalmente de su libertad.

Al día siguiente, el 1 de mayo, el hombre apareció sin vida en el Río Elota, mientras que la mujer, identificada como Corina Anahí “N”, fue encontrada asesinada por la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura de Elota.

Por estos hechos, los tres sospechosos son investigados por los delitos de homicidio agravado y feminicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica.