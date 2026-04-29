$!Detienen a tres tras cateo en Culiacán; aseguran fentanilo, metanfetamina y nueve vehículos

CULIACÁN. _ Tres hombres fueron detenidos en Culiacán durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales, quienes aseguraron armas de fuego, vehículos y sustancias ilícitas en un inmueble de la capital sinaloense.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.