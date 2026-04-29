$!Detienen a tres tras cateo en Culiacán; aseguran fentanilo, metanfetamina y nueve vehículos

CULIACÁN. _ Tres hombres fueron detenidos en Culiacán durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales, quienes aseguraron armas de fuego, vehículos y sustancias ilícitas en un inmueble de la capital sinaloense.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
Aunque las autoridades no precisaron la ubicación exacta del inmueble intervenido, se informó que en el sitio se localizaron dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles. Asimismo, el personal federal incautó un kilogramo de metanfetamina, 300 pastillas de fentanilo y nueve vehículos que se encontraban en el lugar.
Los tres civiles detenidos, junto con el armamento, las sustancias y las unidades motrices, quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que se determine su situación jurídica.