$!Detienen a tres y decomisan dos AK-47 y 90 cartuchos en operativo de la FEMDO en Los Mochis

AHOME. _ Un fuerte despliegue táctico coordinado por parte del Gobierno federal culminó con la captura de tres civiles y el decomiso de armas de grueso calibre en Los Mochis, durante un operativo encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La incursión, ejecutada en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se registró durante los últimos minutos del miércoles 19 de agosto. De acuerdo con los informes emitidos por el Gabinete de Seguridad, el personal de la FEMDO arribó a la ciudad, apoyado por efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, para llevar a cabo diligencias derivadas de una investigación federal.

En el lugar, fuentes extraoficiales mencionaron que se trató del cateo de un domicilio particular. Las fuerzas castrenses y ministeriales lograron someter a tres individuos de aproximadamente 30, 38 y 60 años de edad. Por el momento, la identidad de los sospechosos se mantiene bajo estricta reserva.