$!Detienen a tres y decomisan dos AK-47 y 90 cartuchos en operativo de la FEMDO en Los Mochis

AHOME. _ Un fuerte despliegue táctico coordinado por parte del Gobierno federal culminó con la captura de tres civiles y el decomiso de armas de grueso calibre en Los Mochis, durante un operativo encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La incursión, ejecutada en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se registró durante los últimos minutos del miércoles 19 de agosto. De acuerdo con los informes emitidos por el Gabinete de Seguridad, el personal de la FEMDO arribó a la ciudad, apoyado por efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, para llevar a cabo diligencias derivadas de una investigación federal.
En el lugar, fuentes extraoficiales mencionaron que se trató del cateo de un domicilio particular. Las fuerzas castrenses y ministeriales lograron someter a tres individuos de aproximadamente 30, 38 y 60 años de edad. Por el momento, la identidad de los sospechosos se mantiene bajo estricta reserva.
Durante la revisión, las autoridades lograron asegurar un pequeño arsenal compuesto por dos armas largas tipo AK-47, conocidas como “cuerno de chivo”, así como un arma de fuego corta. En el sitio también se incautaron tres cargadores y un total de 90 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los tres hombres y las armas incautadas fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en su subsede de Los Mochis. Allí quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de integrar la carpeta correspondiente y definir la situación jurídica de los indiciados.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado en qué colonia o sector específico se efectuó el operativo. Asimismo, la FEMDO mantiene las indagatorias abiertas para esclarecer qué tipo de actividades ilícitas realizaban los detenidos en el inmueble y confirmar o descartar si tienen nexos con alguna organización del crimen organizado que opera en la zona norte del estado.