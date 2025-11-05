$!Detienen a un civil armado y aseguran arsenal durante operativo de la Marina en Eldorado

CULIACÁN. _ Un civil armado, varias armas largas, municiones, equipos de comunicación y dos vehículos fueron asegurados durante un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en el municipio de Eldorado, Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo durante un patrullaje terrestre en las inmediaciones del municipio, donde el personal naval localizó un vehículo en aparente estado de abandono, con las puertas abiertas, sobre un camino de terracería.

Al realizar una revisión en el área, los marinos encontraron armamento, municiones y detuvieron a una persona civil armada, identificada como Jael “N”, de 19 años de edad. Entre lo asegurado se encuentran dos armas largas tipo AR-15, dos fusiles AK-47, seis cargadores calibre 5.56 mm, doce cargadores calibre 7.62 mm, un cargador de disco calibre 7.62 mm, dos cintas eslabonadas calibre 5.56 mm, 180 cartuchos calibre 5.56 mm y 360 cartuchos calibre 7.62 mm.

También se incautaron ocho radios de comunicación, siete baterías, siete cargadores para radio y dos vehículos. Todos los indicios y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició la carpeta de investigación correspondiente.