$!Detienen a un civil en operativo de la Policía Estatal en Portalegre, Culiacán

El operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desplegado este domingo arrojó como resultado preliminar a un hombre detenido.
Las acciones de la corporación se realizan en distintas calles del sector Portalegre, al norte de Culiacán, comenzando desde el bulevar Conquistadores.
La movilización de uniformados empezó a desarrollarse alrededor de las 15:30 horas de este 27 de diciembre, cuando fue reportada por vecinos.
Sobre la calle Juan de Ortega, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la PEP aseguraron un automóvil.
En el cruce entre esta calle y López de Armendáriz, los oficiales intervinieron una vivienda, la cual sigue bajo resguardo oficial
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) todavía no ha informado oficialmente respecto al motivo y saldo de estas acciones.