$!Detienen a un civil en operativo de la Policía Estatal en Portalegre, Culiacán

El operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desplegado este domingo arrojó como resultado preliminar a un hombre detenido.

Las acciones de la corporación se realizan en distintas calles del sector Portalegre, al norte de Culiacán, comenzando desde el bulevar Conquistadores.

La movilización de uniformados empezó a desarrollarse alrededor de las 15:30 horas de este 27 de diciembre, cuando fue reportada por vecinos.