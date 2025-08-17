$!Detienen a un civil en posesión de droga en la colonia Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un civil en posesión de droga fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Centro de Culiacán. Al capturado se le fue asegurado una decena de dosis de presunto cristal.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos militares se encontraban realizando labores preventivas en el sector centro de la ciudad cuando detectaron a la persona sospechosa, por lo que procedieron a acercarse y a detenerlo al notar que contaba con la sustancia ilícita.

En otras acciones, el personal castrense localizó cinco cargadores para fusil y 139 cartuchos útiles en la colonia Vista Hermosa, en la calle Primera, entre Gral. Viviano Dávalos y Gamo.