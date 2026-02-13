$!Detienen a un civil y recuperan cuatro vehículos robados en distintos hecho, en Culiacán

Durante diferentes operativos desplegados en Culiacán, elementos de la Policía Estatal de Sinaloa aseguraron cuatro vehículos robados y detuvieron al presunto responsable de uno de estos despojos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el primer hecho fue en campo Moroleón, sindicatura de Aguaruto, donde detectaron a un hombre en una motocicleta sin placas, la revisaron y notaron que la serie estaba alterada, por lo que el conductor fue detenido y la motocicleta asegurada.
Luego, fue localizada una camioneta Honda CR-V, color blanco, que acababa de ser despojada en el fraccionamiento Altezza, y tras una búsqueda la hallaron abandonada en Alturas del Sur.
El tercer vehículo fue recuperado después de que policías estatales desarrollaron recorridos en El Pinole, sindicatura de Culiacancito, cuando fueron alertados por el C4 sobre un vehículo que acababa de ser despojado en un negocio de autolavado en Bellavista.
Al realizar la búsqueda en el sector, observaron una camioneta tipo SUV, marca BMW color gris, de modelo reciente, que estaba en aparente estado de abandono en un predio baldío, cotejaron los datos de la unidad y confirmaron que se trataba del mismo vehículo.
Por último, en la colonia Los Mezcales, policías estatales que patrullaban la zona detectaron una motocicleta abandonada, la revisaron y se percataron que la unidad ligera contaba con reporte de robo.
Tanto el detenido como todas las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes.