$!Detienen a un civil y recuperan cuatro vehículos robados en distintos hecho, en Culiacán

Durante diferentes operativos desplegados en Culiacán, elementos de la Policía Estatal de Sinaloa aseguraron cuatro vehículos robados y detuvieron al presunto responsable de uno de estos despojos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el primer hecho fue en campo Moroleón, sindicatura de Aguaruto, donde detectaron a un hombre en una motocicleta sin placas, la revisaron y notaron que la serie estaba alterada, por lo que el conductor fue detenido y la motocicleta asegurada.

Luego, fue localizada una camioneta Honda CR-V, color blanco, que acababa de ser despojada en el fraccionamiento Altezza, y tras una búsqueda la hallaron abandonada en Alturas del Sur.