$!Detienen a un hombre armado en las calles del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Policías estatales detuvieron a un hombre que estaba armado por las calles del sector Centro de Culiacán, tras recibir una denuncia anónima al 089.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el reporte indicó que habría un grupo de civiles en un inmueble y, al verificar, detuvieron a un sospechoso.
Al hombre le decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 13 cartuchos.
Tanto el civil como el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que realice las investigaciones que marca la ley.