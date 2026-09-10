$!Detienen a un hombre armado en las calles del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Policías estatales detuvieron a un hombre que estaba armado por las calles del sector Centro de Culiacán, tras recibir una denuncia anónima al 089.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el reporte indicó que habría un grupo de civiles en un inmueble y, al verificar, detuvieron a un sospechoso.