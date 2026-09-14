$!Detienen a un hombre armado por violencia de género en Las Coloradas, en Culiacán

Un hombre armado fue detenido por la Policía Estatal Preventiva en la colonia Las Coloradas, luego de recibir una denuncia de presunta violencia de género al interior de un domicilio, en Culiacán.
El reporte emitido al 911 advirtió que el varón amenazó a la víctima con un arma de fuego, y luego de la movilización de autoridades, este fue detenido.
Los elementos confirmaron que estaba en posesión de una arma corta calibre 9 milímetros abastecida, la cual fue asegurada.
En un reporte diverso a este hecho, como parte del despliegue de autoridades en el sur de la capital, encontraron en Alturas del Sur una motocicleta sin placas de circulación.
Al corroborar su estatus legal, se comprobó que la unidad ligera cuenta con reporte de robo, por lo que se procedió a su aseguramiento.
El detenido y los demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.