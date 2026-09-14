$!Detienen a un hombre armado por violencia de género en Las Coloradas, en Culiacán

Un hombre armado fue detenido por la Policía Estatal Preventiva en la colonia Las Coloradas, luego de recibir una denuncia de presunta violencia de género al interior de un domicilio, en Culiacán.

El reporte emitido al 911 advirtió que el varón amenazó a la víctima con un arma de fuego, y luego de la movilización de autoridades, este fue detenido.

Los elementos confirmaron que estaba en posesión de una arma corta calibre 9 milímetros abastecida, la cual fue asegurada.