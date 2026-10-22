$!Detienen a un hombre armado y aseguran dos vehículos en Culiacán

En dos hechos diferentes, la Policía Estatal Preventiva aseguró dos vehículos y detuvo a un hombre con un arma de fuego, durante patrullajes en Culiacán.
El civil armado fue arrestado en el sector El Barrio, al oriente de la capital, cuando los agentes observaron un automóvil Toyota gris con “actitud evasiva”.
Los oficiales le marcaron el alto al sospechoso, y tras revisarlo decomisaron un arma corta calibre .38 súper, con su cargador abastecido, por lo que fue detenido y los indicios fueron asegurados.
En otro evento, en la Colonia Las Américas, al norte de la ciudad, persiguieron a los ocupantes de un Toyota Corolla gris por circular a exceso de velocidad.
Los tripulantes de la unidad aceleraron y abandonaron el carro, y en su interior encontraron 15 ponchallantas y ocho cartuchos calibre 5.56x45 mm.
El detenido, así como los dos vehículos y demás objetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.