$!Detienen a un hombre con arma de réplica tras robo de vehículo

Un hombre fue detenido con una réplica de un arma de fuego tras el reporte de robo de un vehículo en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.
Elementos de la Guardia Nacional se desplegaron como parte del operativo “Recuperación de Vehículos Robados”, luego de ser alertados sobre el despojo de una unidad.
Al dar seguimiento a los presuntos responsables, lograron detener a un hombre, a quien le aseguraron una réplica de arma de fuego corta.
Asimismo, le decomisaron un automóvil y una motocicleta, ambos con reporte de robo.
El individuo y los indicios fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones pertinentes.