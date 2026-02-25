Detienen a un hombre con arma larga y equipo táctico en Costa Rica, Culiacán

Un hombre en posesión de arma de fuego fue detenido luego de un operativo y persecución en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Según información brindada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el arresto se concretó en la colonia Constituyentes por personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal.

En dicha localidad, los agentes observaron a dos civiles que viajaban en una motocicleta, uno de ellos con arma larga y chaleco táctico.

Uno de estos sujetos intentó ingresar a un domicilio portando un arma, y ahí fue alcanzado por las autoridades.

Derivado de ello, al detenido le decomisaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, con 7 cargadores y 210 cartuchos del mismo calibre, además de un chaleco táctico.

Ante tales hechos, el civil y los demás objetos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes.