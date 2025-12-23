Detienen a un hombre con dosis de droga en Valle Alto, en Culiacán

Policías estatales detuvieron a un hombre en posesión de presunta droga en calles del fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

Los oficiales realizaban un recorrido a pie por el bulevar Clemente Vizcarra, en las inmediaciones de la calle Valle Cerdeño, cuando observaron al sujeto con una conducta evasiva.

Al interceptarlo, le aseguraron 13 dosis de una sustancia blanca granulada, con características similares al cristal.

Tanto el hombre como la presunta droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y establecer el componente químico asegurado.