Detienen a un hombre con droga y aseguran dos vehículos en Mazatlán

En dos hechos distintos, elementos de seguridad pública y navales detuvieron a un hombre con presunta droga y aseguraron dos vehículos con reporte de robo, en Mazatlán.

En un primer evento, agentes de la Policía Estatal observaron a un hombre a bordo de motocicleta que trató de huir de ellos, en la colonia Ricardo Flores Magón.

Le dieron alcance, corroboraron que la motocicleta tenía reporte de robo y le decomisaron 30 bolsas con 336 gramos de supuesta marihuana; 120 bolsas con aproximadamente de 51 gramos de presunta metanfetamina; y 14 bolsas con 8 gramos de presunta cocaína.

En un segundo evento, la Secretaría de Marina localizó un vehículo Chevrolet Cavalier con reporte de robo vigente, el cual fue hallado tras una denuncia ciudadana sobre el vehículo abandonado en el sector Palos Prietos.

Tanto el masculino como las unidades y la presunta droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones que marca la ley.