Detienen a un hombre con explosivos para drones en la sierra al norte de Culiacán

Un hombre fue detenido en la zona rural al norte de Culiacán, en posesión de artefactos explosivos, entre ellos explosivos adaptados para lanzarse desde drones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detalló que dicho aseguramiento se dio en la comunidad El Sifón, donde policías estatales localizaron al varón escondiéndose entre matorrales.

El sujeto trató de evadir a la autoridad, pero fue perseguido y arrestado por los uniformados en una construcción en obra negra.

Tras revisarlo, le aseguraron un radio marca Motorola color negro, un arma larga tipo AK-47 cal. 7.62 x 39 mm, seis cargadores y 180 cartuchos cal. 7.62 x 39 mm, dos artefactos explosivos para lanzar con dron, y otros dos artefactos explosivos de mecha lenta.

El detenido y los indicios asegurados se turnaron ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.