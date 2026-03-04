Detienen a un hombre con una pistola tras reporte de disparos en El Limoncito, Navolato

Un hombre en posesión de un arma tipo pistola fue detenido en la comunidad de El Limoncito, Navolato, luego de reportarse disparos en el sector.

La información brindada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), indica que elementos del GOES atendieron un llamado al 911, y cuando transitaban por la carretera Navolato-Lo de Reyes, vieron al ahora detenido.

Según expuso la depresión, la persona mostró una actitud evasiva al ver la presencia de autoridades, quienes lo siguieron e interceptaron.

Al detenido le aseguraron una pistola tipo revólver con 7 cartuchos calibre .38 especial.

Por ello, el civil, el arma y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes.