$!Detienen a un hombre en Bellavista, en Culiacán, y le aseguran una camioneta

Agentes de seguridad pública detuvieron a un hombre y le aseguraron una camioneta durante recorridos en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), policías estatales detectaron una camioneta con placas americanas, y al entrevistar al conductor, no portaba ningún documento y ni acreditó la propiedad de la unidad, por lo que fue detenido.