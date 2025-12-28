$!Detienen a un hombre en Bellavista, en Culiacán, y le aseguran una camioneta

Agentes de seguridad pública detuvieron a un hombre y le aseguraron una camioneta durante recorridos en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), policías estatales detectaron una camioneta con placas americanas, y al entrevistar al conductor, no portaba ningún documento y ni acreditó la propiedad de la unidad, por lo que fue detenido.
En otro hecho, sobre la carretera hacia Culiacancito, en el poblado La Higuerita, los agentes hallaron una motocicleta sin tripulante, y tras verificar los datos de la unidad, se percataron de que presentaba alteraciones en el número de serie.
El civil detenido y los dos vehículos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para que realice las diligencias correspondientes.