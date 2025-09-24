Detienen a un hombre en Culiacán por un homicidio con arma blanca

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Felipe “N” fue detenido por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado, acusado de privar de la vida a otra persona con un arma punzocortante en junio de 2025.

La Fiscalía informó que la aprehensión de Felipe “N”, de 53 años, se llevó a cabo en Culiacán. El sujeto enfrenta cargos por homicidio con arma punzocortante.

Según las indagatorias, la víctima y el presunto responsable sostuvieron una discusión antes de que la víctima sufriera heridas con un arma blanca. El agredido fue trasladado a un hospital, donde falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Felipe “N” fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro para que se determine su situación jurídica.