Detienen a un hombre por probable participación en el delito de lesiones dolosas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre señalado por la probable participación en el delito de lesiones dolosas, luego de atender un reporte de emergencia en la colonia Bugambilias.

A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que de acuerdo con el informe policial, agentes preventivos acudieron al sitio tras recibir una denuncia ciudadana, donde fueron recibidos por varias personas que señalaron a un individuo como presunto responsable de agredir con un arma punzocortante a un vecino del sector.

Los policías municipales detuvieron al señalado corroborando que no portaba objetos de riesgo; sin embargo, a un costado del lugar fue localizada y asegurada un arma blanca presuntamente relacionada con los hechos.

Posteriormente, una persona reforzó el señalamiento contra Fernando “N”, por lo que fue puesto a disposición de la instancia competente, encargada de determinar su situación jurídica.