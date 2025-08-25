Detienen a un hombre por robar un celular en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por el robo de un teléfono celular en el municipio de Culiacán. El capturado se trata de Diego, quien cuenta con 33 años de edad.

La captura fue realizada por elementos de la Unidad Preventiva, del Departamento de Prevención de Robo de Vehículos (DEPROV) de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

Según informes de la SSPyTM, fue en la capital sinaloense donde los elementos municipales detuvieron al hombre de 33 años por la probable responsabilidad del delito de robo simple.

Durante la acción, fue asegurado el teléfono celular que quedó bajo resguardo, junto con el detenido, siendo puestos a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.