Detienen a un hombre que traía una réplica de arma de fuego, en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre en poder de una réplica de arma de fuego, así como otros artículos, fue detenido en pleno Centro de Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a un comunicado, en atención a una denuncia ciudadana realizada a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre señalado de provocar actos de molestia y alterar el orden público en calles de la colonia Centro.

Al arribar al sitio señalado, los agentes observaron a la persona reportada y en una revisión le encontraron entre sus prendas de vestir una réplica de arma de fuego, así como otros artículos.

Ante dicha situación fue detenido y trasladado ante la instancia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.

No se dio a conocer imágenes de la réplica de arma de fuego y de los otros artículos decomisados.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de algún delito a acudir ante las autoridades competentes para interponer la denuncia correspondiente, a fin de que se integre la carpeta de investigación.