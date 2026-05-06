Detienen a un hombre señalado de probable participación en el delito de robo

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre señalado por su probable participación en el delito de robo violento, durante recorridos preventivos realizados en el fraccionamiento Petróleos.

A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que de acuerdo con el informe policial, la detención ocurrió cuando agentes municipales atendieron la solicitud de apoyo de una persona que viajaba en motocicleta y señalaba al presunto responsable. Los policías aplicaron los protocolos correspondientes e interceptaron al hombre para informarle sobre el señalamiento existente en su contra.

Tras efectuar una inspección corporal preventiva, los elementos no localizaron objetos que pusieran en riesgo la integridad de los intervinientes. Posteriormente, el detenido fue llevado ante la parte afectada quien requirió atención médica e identificó plenamente como presunto participante en el ilícito.

Con base en el señalamiento y la narrativa de los hechos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica.