$!Detienen a un hombre tras operativo militar en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Un civil fue detenido y una camioneta baleada fue asegurada tras un operativo de seguridad montado la tarde de este miércoles 7 de enero en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

Según los primeros reportes, fue alrededor de las 15:00 horas cuando vecinos del sector informaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a la línea de emergencias, lo que provocó la movilización de las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano realizaron patrullajes por la zona hasta llegar al cruce de las calles Constituyentes José María Truchuelo y Maximiliano Gámez, frente a un reconocido parque, donde encontraron una camioneta de redilas blanca en aparente estado de abandono.