$!Detienen a un hombre tras operativo militar en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Un civil fue detenido y una camioneta baleada fue asegurada tras un operativo de seguridad montado la tarde de este miércoles 7 de enero en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
Según los primeros reportes, fue alrededor de las 15:00 horas cuando vecinos del sector informaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a la línea de emergencias, lo que provocó la movilización de las autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano realizaron patrullajes por la zona hasta llegar al cruce de las calles Constituyentes José María Truchuelo y Maximiliano Gámez, frente a un reconocido parque, donde encontraron una camioneta de redilas blanca en aparente estado de abandono.
Los efectivos se acercaron a la unidad para revisarla y la aseguraron al percatarse de que presentaba impactos de bala en el parabrisas frontal y en la puerta del copiloto. Cabe señalar que se desconoce si en su interior había algún objeto constitutivo de delito.
Metros adelante, en la calle Rodolfo Fierro, el personal castrense montó un operativo de seguridad y aseguró un domicilio de una sola planta, de color blanco y con portón marrón oscuro.
Dentro del domicilio resguardado fue detenido un hombre de aspecto joven, del cual no se lograron observar mayores características físicas, pero fue subido a una unidad oficial para ser puesto a disposición de la autoridad competente, ya que presuntamente estaría ligado con el hecho.
Al final de la acción, los efectivos permanecieron desplegados en el sector, a la espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para trabajar en la escena donde quedó el vehículo baleado, mismo que será remolcado con una grúa una vez concluidas las labores de campo correspondientes.
Cabe mencionar que, unas cuadras más adelante, entre las calles Municipio Libre y Constituyentes Jesús Silva Herzog, un equipo de paramédicos atendió a una mujer que presentó una herida de bala y fue trasladada a un hospital; sin embargo, se desconoce si la lesión está relacionada con el mismo hecho.