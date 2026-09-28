$!Detienen a un hombre y aseguran sustancias y un vehículo en Mazatlán

Personal de la Marina, en el marco de la “Operación Sable”, detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta y realizó diversos aseguramientos en el puerto.
En el primer evento, durante una inspección de rutina, un motociclista fue detenido portando 111 dosis de sustancia granulada con características de metanfetamina, así como 57 dosis de polvo blanco similar a la cocaína.
En el segundo evento, durante recorridos de vigilancia en el poblado El Roble, se localizó y aseguró un vehículo en estado de abandono con reporte de robo.
La persona detenida le fueron leídos sus derechos en estricto apego a la ley. Asimismo, todos los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas correspondientes.