$!Detienen a un hombre y aseguran sustancias y un vehículo en Mazatlán

Personal de la Marina, en el marco de la “Operación Sable”, detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta y realizó diversos aseguramientos en el puerto.

En el primer evento, durante una inspección de rutina, un motociclista fue detenido portando 111 dosis de sustancia granulada con características de metanfetamina, así como 57 dosis de polvo blanco similar a la cocaína.