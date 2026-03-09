Detienen a un hombre y le aseguran un arma larga tipo AK-47, en Rosario

Un hombre fue detenido por fuerzas de seguridad federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego en las inmediaciones del poblado de Matatán, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal militar detectó a un civil que portaba un arma de fuego, por lo que fue interceptado de inmediato por las autoridades.

Durante la intervención se logró el aseguramiento de un arma larga tipo AK-47, un cargador y 23 cartuchos útiles.

El detenido, junto con el arma y los demás objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargará de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El aseguramiento se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre encabezados por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.