$!Detienen a un hombre y le aseguran un carro y bolsas con metanfetamina, en Culiacán

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a un hombre en posesión de metanfetamina, por la carretera que conduce a la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

Según la información oficial, el hombre poseía cuatro bolsas de plástico con dicha sustancia, al interior de un vehículo.