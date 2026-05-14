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Detienen a un hombre y le aseguran un carro y bolsas con metanfetamina, en Culiacán

La detención se registró sobre la carretera que conduce a la sindicatura de Sanalona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/05/2026 16:19
14/05/2026 16:19

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a un hombre en posesión de metanfetamina, por la carretera que conduce a la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

Según la información oficial, el hombre poseía cuatro bolsas de plástico con dicha sustancia, al interior de un vehículo.

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Resultado del aseguramiento, también quedó bajo custodia de las corporaciones el vehículo en el que viajaba.

Las sustancias ilícitas y el automóvil, así como el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar las investigaciones.

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