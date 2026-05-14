$!Detienen a un hombre y le aseguran un carro y bolsas con metanfetamina, en Culiacán

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a un hombre en posesión de metanfetamina, por la carretera que conduce a la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.
Según la información oficial, el hombre poseía cuatro bolsas de plástico con dicha sustancia, al interior de un vehículo.
Resultado del aseguramiento, también quedó bajo custodia de las corporaciones el vehículo en el que viajaba.
Las sustancias ilícitas y el automóvil, así como el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar las investigaciones.