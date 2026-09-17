$!Detienen a un hombre y una mujer por presuntas amenazas contra colegio privado en Culiacán

CULIACÁN._ Benito “N” y María “N”, de 43 y 45 años respectivamente, fueron detenidos por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables de realizar amenazas contra un colegio privado en Culiacán.

Los hechos por los cuales son investigados corresponden a la madrugada del pasado 31 de agosto, día del inicio del ciclo escolar 2026-2027, cuando una institución educativa en Villas del Río amaneció con un mensaje intimidante escrito en su fachada, y una corona fúnebre abandonada junto a la entrada.