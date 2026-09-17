Seguridad

Detienen a un hombre y una mujer por presuntas amenazas contra colegio privado en Culiacán

Benito ‘N’ y María ‘N’ son investigados por el hallazgo de un mensaje intimidante y una corona fúnebre dejados el 31 de agosto en una institución educativa de Villas del Río
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/09/2026 21:52
17/09/2026 21:52

CULIACÁN._ Benito “N” y María “N”, de 43 y 45 años respectivamente, fueron detenidos por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables de realizar amenazas contra un colegio privado en Culiacán.

Los hechos por los cuales son investigados corresponden a la madrugada del pasado 31 de agosto, día del inicio del ciclo escolar 2026-2027, cuando una institución educativa en Villas del Río amaneció con un mensaje intimidante escrito en su fachada, y una corona fúnebre abandonada junto a la entrada.

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Las autoridades capturaron a ambas personas por los delitos de amenazas y daños dolosos.

Tras sus arrestos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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