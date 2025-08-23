$!Detienen a un hombre y una mujer tras robo de vehículo y persecución en Navolato

Tras una persecución, en Navolato personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre y una mujer que portaban un arma de fuego y que recién habían robado un vehículo.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos militares realizaban recorridos en el municipio cuando el C4i alertó sobre personas que habían sido despojadas de su vehículo por cuatro individuos armados, quienes dejaron una unidad abandonada y huyeron.

Los efectivos montaron un operativo de búsqueda y, calles adelante, ubicaron un automóvil con las mismas características del que había sido despojado; sin embargo, los ocupantes emprendieron la huida, por lo que se les dio seguimiento.

Momentos después, el vehículo se impactó y descendieron un hombre armado y una mujer, quienes fueron detenidos en el sitio. El primero se lesionó con el arma de fuego que portaba, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.