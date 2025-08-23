$!Detienen a un hombre y una mujer tras robo de vehículo y persecución en Navolato

Tras una persecución, en Navolato personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre y una mujer que portaban un arma de fuego y que recién habían robado un vehículo.
Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos militares realizaban recorridos en el municipio cuando el C4i alertó sobre personas que habían sido despojadas de su vehículo por cuatro individuos armados, quienes dejaron una unidad abandonada y huyeron.
Los efectivos montaron un operativo de búsqueda y, calles adelante, ubicaron un automóvil con las mismas características del que había sido despojado; sin embargo, los ocupantes emprendieron la huida, por lo que se les dio seguimiento.
Momentos después, el vehículo se impactó y descendieron un hombre armado y una mujer, quienes fueron detenidos en el sitio. El primero se lesionó con el arma de fuego que portaba, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.
La mujer que viajaba en el auto fue capturada y, junto con un arma AK 47 y un radio de comunicación, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por el personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Navolato, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.