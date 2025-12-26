Seguridad
Detienen a un menor de edad con armas tras patrullajes en Villa Juárez, Navolato

El joven fue asegurado por policías estatales tras intentar huir; portaba un arma larga, cartuchos útiles, cargadores y un equipo de radiocomunicación
Noroeste/Redacción
26/12/2025 21:07
Policías estatales de Sinaloa arrestaron a un menor de edad en posesión de armamento durante patrullajes en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

En medio de sus recorridos, los uniformados detectaron al joven con actitud evasiva e intentó escapar, pero fue detenido tras una persecución.

Al inspeccionarlo, le encontraron un arma larga con 60 cartuchos útiles y dos cargadores para arma larga, además de un equipo de radiocomunicación.

Los indicios y el menor de edad fueron asegurados y puestos ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.

