Detienen a un menor de edad y a otro hombre con armas en la colonia Invasión Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos civiles, entre ellos un menor de edad, con armas de fuego y droga fueron asegurados tras una persecución registrada en la colonia Invasión Bicentenario, en Culiacán.

Según un comunicado oficial, policías del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y elementos de la Guardia Nacional patrullaban en la zona cuando ocurrió el hecho.

Fue durante esas labores que se observaron a dos civiles portando armas de fuego, los cuales habrían emprendido la huida a pie hacia un baldío con maleza cuando notaron a las autoridades, por lo que se le dio seguimiento.

Finalmente fueron alcanzados y detenidos por integrantes del Grupo Interinstitucional, los cuales también les aseguraron dos fusiles calibre 7.62x39 mm, dos cargadores con cartuchos calibre 7.62x39 mm y 10 bolsas plásticas conteniendo pastillas de color azul con las características propias de la droga conocida como fentanilo.

Al ser presentados ante el Ministerio Público junto a todos los indicios ilícitos, se determinó que uno de los detenidos es menor de edad.