Detienen a un menor y dos hombres armados tras persecución en el sector Villas del Río, en Culiacán

Tres hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras una persecución que se desató por las calles en el sector Villas del Río, en Culiacán.

Según un comunicado oficial, el personal preventivo se encontraba realizando patrullajes por la zona cuando en el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de Los Monteros observaron un vehículo de la marca Hyundai, línea Elantra, que trató de evadir las acciones preventivas.

Los uniformados le marcaron el alto, sin embargo los tripulantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida en dirección al bulevar Lola Beltrán.

Fue entonces que se le dio seguimiento, logrando detener a los tres civiles en un punto no indicado. Además de los capturados, la autoridad les aseguró dos armas de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y municiones aseguradas, además del vehículo, el cual contaba con reporte de robo.

Los civiles, las armas y el vehículo fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

El operativo de seguridad fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República, así como la Fiscalía General del Estado.