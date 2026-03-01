$!Detienen a un menor y un hombre con droga en San Pedro, Navolato

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva luego de hallarles dosis de droga cuando viajaban en motocicleta por San Pedro, Navolato.
Fue en las inmediaciones de dicha sindicatura donde los agentes estatales le marcaron el alto a los hombres tras casi impactarse contra una unidad oficial, debido a que se encontraban circulando a gran velocidad.
Los uniformados procedieron a revisarlos y les encontraron 16 bolsas con polvo blanco, con características de la cocaína, además de 14 bolsas con sustancia granulada, con características de metanfetamina.
También se les decomisaron mil 200 pesos mexicanos y la moto, la cual no tenía reporte de robo.
Derivado de ello, tanto los hombres como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para que lleve a cabo las investigaciones que marca la ley.
Las labores de seguridad fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.