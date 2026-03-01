$!Detienen a un menor y un hombre con droga en San Pedro, Navolato

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva luego de hallarles dosis de droga cuando viajaban en motocicleta por San Pedro, Navolato.

Fue en las inmediaciones de dicha sindicatura donde los agentes estatales le marcaron el alto a los hombres tras casi impactarse contra una unidad oficial, debido a que se encontraban circulando a gran velocidad.

Los uniformados procedieron a revisarlos y les encontraron 16 bolsas con polvo blanco, con características de la cocaína, además de 14 bolsas con sustancia granulada, con características de metanfetamina.