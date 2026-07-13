$!Detienen a un motociclista armado con una pistola en el fraccionamiento Villas del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una denuncia ciudadana, un hombre armado con una pistola arma con su cargador abastecido, fue detenido en flagrancia cuando circula en una motocicleta a exceso de velocidad en calles del fraccionamiento Villas del Sol, en este puerto.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que sus elementos lograron la detención de un hombre señalado de su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin la documentación correspondiente.