Detienen a un motociclista con droga en Campo El Diez, en Culiacán

Agentes de la Policía Estatal observaron al conductor con una actitud ‘evasiva’, por lo que le marcaron el alto, lo revisaron y detuvieron
Noroeste/Redacción |
05/03/2026 21:55
Un hombre a bordo de una motocicleta fue arrestado por elementos policiales, al ser hallado con dosis de presunta droga en Campo El Diez, al sur de Culiacán.

La información divulgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los uniformados transitaban por dicha zona cuando vieron al motociclista con una conducta “evasiva” hacia ellos, por lo que le marcaron el alto.

Al inspeccionar al sujeto y la unidad, encontraron 11 gramos en igual número de dosis de presunta metanfetamina, así como alteraciones en el número de serie del vehículo marca Italika.

El civil, la motocicleta y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes.

