$!Detienen a un motociclista con droga en Campo El Diez, en Culiacán

Un hombre a bordo de una motocicleta fue arrestado por elementos policiales, al ser hallado con dosis de presunta droga en Campo El Diez, al sur de Culiacán.

La información divulgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los uniformados transitaban por dicha zona cuando vieron al motociclista con una conducta “evasiva” hacia ellos, por lo que le marcaron el alto.