Detienen a un sujeto armado con 200 dosis de cristal en el Centro de Rosario

Un sujeto con arma de fuego y con 200 dosis de presunto cristal fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), durante patrullajes en la colonia Centro, del municipio de Rosario.

La relatoría oficial explica que los policías patrullaban la zona, cuando vieron al hombre a bordo de una motocicleta y le apreciaron un arma y bolsa fajados en la cintura.

Al detenerlo y revisarlo, incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros con tres cargadores y 40 cartuchos útiles, además de las 200 dosis de cristal, con un peso aproximado de 53 gramos.

Asimismo, le fue asegurada una motocicleta marca Italika, sin reporte de robo.

El civil, la motocicleta y demás objetos de delito fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de realizar las investigaciones correspondientes.