Detienen a una mujer con presunta droga y dinero en efectivo en El Palmito, en Culiacán

Una mujer fue detenida por fuerzas estatales y federales durante un operativo realizado en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, donde además fueron asegurados cigarros y dosis de presunta droga, así como dinero en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia y prevención en el sector cuando detectaron a una mujer que, al notar la presencia policial, mostró una actitud evasiva e intentó retirarse del lugar.

Ante esta situación, los agentes le dieron seguimiento y realizaron una revisión, durante la cual localizaron 54 cigarros con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 279.3 gramos.

Además, también le aseguraron 25 envoltorios con hierba verde y seca parecida a la marihuana, con un peso cercano a los 29.3 gramos, así como mil 800 pesos en efectivo.

La detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.