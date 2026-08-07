Detienen a una mujer en La Urraca Nueva, Mazatlán; Ejército y Guardia Nacional aseguran motocicleta

MAZATLÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a una mujer y aseguraron una motocicleta durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca Nueva, en el municipio de Mazatlán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades federales, no se precisaron las circunstancias que derivaron en la detención ni se informó si durante la intervención fue asegurado algún otro objeto o indicio.