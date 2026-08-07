Detienen a una mujer en La Urraca Nueva, Mazatlán; Ejército y Guardia Nacional aseguran motocicleta

MAZATLÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a una mujer y aseguraron una motocicleta durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca Nueva, en el municipio de Mazatlán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades federales, no se precisaron las circunstancias que derivaron en la detención ni se informó si durante la intervención fue asegurado algún otro objeto o indicio.
La captura ocurre un día después de que el mismo Gabinete de Seguridad reportara un operativo en esa comunidad rural, ubicada a unos 15 kilómetros al sureste de Mazatlán, donde fueron asegurados 124 mil litros de gasolina, armamento, cartuchos, vehículos y equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible, además de la detención de tres hombres.
La mujer detenida y la motocicleta asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de la implicada.