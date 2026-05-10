Detienen a una pareja armada al sur de Culiacán tras denuncia anónima

Un hombre y una mujer fueron detenidos por fuerzas federales y estatales tras un operativo desplegado al sur de Culiacán, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre personas armadas circulando por la zona del Libramiento Benito Juárez, conocido como “La Costera”.

De acuerdo con la información oficial, elementos del Ejército Mexicano realizaban trabajos de reconocimiento terrestre cuando recibieron el reporte anónimo mediante el número 089, donde se advertía sobre civiles armados con rumbo hacia el Campo El Diez.

Tras movilizarse al sitio señalado, las autoridades lograron interceptar a una pareja y procedieron a su detención.

Durante la intervención fueron aseguradas dos armas cortas calibre 9 milímetros, un vehículo Nissan Versa y un juego de placas que contaba con reporte de robo.

Las dos personas detenidas, junto con las armas y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal Preventiva.