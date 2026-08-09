Detienen a una persona con envoltorios con droga en Villa Unión, en Mazatlán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a una persona, a quien le decomisaron diversas dosis de drogas tras patrullajes preventivos en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dicha persona intentó huir de las autoridades, las cuales le dieron alcance.

La inspección realizada arrojó el hallazgo de 36 envoltorios con dosis de drogas: 32 con metanfetamina y 4 más que contenían cocaína.

Ante estos hechos, la persona fue detenida y, junto con la presunta droga, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.