$!Detienen a una persona y aseguran cuatrimotos y armamento en el sur de Sinaloa

El Ejército Mexicano detuvo a un civil, además de asegurar vehículos tipo cuatrimotos y armamento en operativos al sur de Sinaloa.
Personal castrense llevó a cabo las acciones entre los municipios de Mazatlán y Escuinapa, a través de la Tercera Región Militar.
Los resultados del decomiso fueron tres cuatrimotos aseguradas, cinco armas de fuego largas, 4 mil 269 cartuchos, 39 cargadores y equipo táctico diverso.
El comunicado oficial no ofreció imágenes de la persona detenida, ni especificó el sitio en donde ocurrieron el arresto y aseguramientos.
El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.