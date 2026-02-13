Seguridad
Detienen a una persona y aseguran cuatrimotos y armamento en el sur de Sinaloa

Personal castrense llevó a cabo las acciones entre los municipios de Mazatlán y Escuinapa, a través de la Tercera Región Militar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/02/2026 22:41
13/02/2026 22:41

El Ejército Mexicano detuvo a un civil, además de asegurar vehículos tipo cuatrimotos y armamento en operativos al sur de Sinaloa.

Personal castrense llevó a cabo las acciones entre los municipios de Mazatlán y Escuinapa, a través de la Tercera Región Militar.

Los resultados del decomiso fueron tres cuatrimotos aseguradas, cinco armas de fuego largas, 4 mil 269 cartuchos, 39 cargadores y equipo táctico diverso.

El comunicado oficial no ofreció imágenes de la persona detenida, ni especificó el sitio en donde ocurrieron el arresto y aseguramientos.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

