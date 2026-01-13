$!Detienen a una persona y aseguran explosivos y armamento en distintos operativos en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron armamento y artefactos explosivos improvisados durante diferentes operativos en Sinaloa.

Los decomisos se dieron en distintas regiones de la entidad, concentrados en la franja sur del Estado.

Fue en el municipio de Concordia donde los efectivos castrenses capturaron a un sujeto, a quien le incautaron tres armas largas, 18 cargadores y cartuchos.