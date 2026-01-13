Seguridad
Detienen a una persona y aseguran explosivos y armamento en distintos operativos en Sinaloa

Elementos de las Fuerzas Armadas realizaron aseguramientos a lo largo del Estado, principalmente en municipios del sur
Noroeste Redacción
13/01/2026 13:42
Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron armamento y artefactos explosivos improvisados durante diferentes operativos en Sinaloa.

Los decomisos se dieron en distintas regiones de la entidad, concentrados en la franja sur del Estado.

Fue en el municipio de Concordia donde los efectivos castrenses capturaron a un sujeto, a quien le incautaron tres armas largas, 18 cargadores y cartuchos.

Por su parte, en Escuinapa los militares aseguraron cinco cargadores, mil tres cartuchos y un contenedor de cintas eslabonadas para ametralladora.

En el municipio de Rosario, los elementos castrenses decomisaron cinco armas largas, 48 cargadores, 2 mil 507 cartuchos y dos granadas.

Finalmente, en el poblado Agua Blanca, en Culiacán, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, localizaron siete artefactos explosivos improvisados, los cuales neutralizaron y destruyeron.

