Detienen al ‘Jaguar’ y a tres de sus operadores en Culiacán

Tras una acción de reforzamiento de seguridad en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana detuvieron a Saúl “N”, alias “Jaguar”, y tres de sus operadores en Culiacán.

“El Jaguar” fue identificado como el líder de una célula delictiva generadora de violencia dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsiones y robo de vehículos, con zona de operación principalmente en la capital sinaloense.

Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de cuatro personas en Culiacán, entre ellas Saúl “N”, quien era jefe y operador de la estructura de mando de su organización criminal.

En la misma acción, las autoridades aseguraron vehículos con reporte de robo, tres artefactos explosivos, equipo balístico, armas largas, armas cortas y municiones.

Las personas detenidas y el material de delito asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.