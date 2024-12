Detienen Ejército y Policía Municipal en Mazatlán a dos reporteros cuando realizaban su trabajo

“En este caso ya ahorita les estaba explicando cuál fue la situación, personalmente estuve atenta a este caso y estoy al pendiente de que fueron liberados inmediatamente y hubo una explicación de por medio, ...ordené yo al Secretario de Seguridad Pública que haga una investigación y ya dependiendo del resultado de esa investigación se harían las acciones correspondientes, pero mi compromiso y me comprometo aquí frente a todos ustedes, por supuesto que la libertad de expresión está garantizada en nuestro Gobierno”, reiteró Palacios Domínguez.

El ingreso de los soldados a la vivienda presuntamente sin autorización de nadie hizo que una de las familiares de la propietaria les dijera que su mamá está enferma y podría ponerse más mal, diciendo que su mamá no había autorizado el ingreso de los periodistas, por lo que los militares pidieron el apoyo de una Patrulla de la Policía Municipal para llevarlos detenidos y esposados ante el Juez de Barandilla en turno, donde tras ser enviados a celdas fueron liberados la misma noche del lunes, según se dio a conocer.

“En este caso en particular la Policía Municipal actuó dentro de las facultades que le competen al remitir al Juzgado Cívico a dos personas detenidas por el Ejército, al conocer la situación y que la detención fue causada por una falta administrativa, el Juez Cívico ordenó su libertad inmediata”, expresó la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este lunes.

“Nosotros lo realizamos, fue por una llamada al 911 hecha por personal de Sedena y también manifiesta que una persona que que encontraba en el lugar que supuestamente fue afectada, pero vamos a investigar, ya tienen algunos datos de señalamientos también por medio del medio de comunicación, saben cómo está la situación, nosotros no intervenimos de manera arbitraria hasta donde tengo la información”, continuó Barrón Valdez.

“Yo creo que serían datos ahí que se investiguen porque hay alguna denuncia por abuso que se sientan aludidos, entonces para no entorpecer esa investigación en dado caso que se vaya a dar pues no les doy más datos, lo que sí les puedo decir es que nosotros no realizamos una intervención, hasta donde yo tengo conocimiento, arbitraria”.

Dijo que la corporación a su cargo siempre ha dado garantías para que el personal de medios de comunicación hagan su trabajo y cuando ha habido intervenciones se les dá la atención, claro que siempre hay restricciones legales que el personal de medios las conoce, por ejemplo, no pueden interferir con una investigación porque eso es un delito, tampoco se pueden cruzar las restricciones que se hacen por medio del acordonamiento en caso de algún hecho ilícito, se toman las medidas correspondientes, se hacen los señalamientos y en ningún momento por parte del Municipio y cree que de ninguna autoridad realiza este tipo de intervenciones y se retira de manera respetuosa a la prensa.

“Todos tienen esa indicación, al final de cuentas todos estamos trabajando, es parte de nuestro trabajo, ustedes hacen el suyo, nosotros hacemos el de nosotros, ustedes cuidan su trabajo y nosotros tenemos que cuidar él de nosotros y el de la sociedad también”, expresó.

Barrón Valdez reiteró que si se presenta alguna denuncia, porque hasta el momento no tiene conocimiento que se haya denunciado a algún elemento de la Policía Municipal por ese caso del domingo, se hará una investigación de manera muy oficiosa y muy objetiva.

Dio a conocer que a los dos reporteros se les hizo una amonestación nada más y el Juez de Barandilla los dejó en libertad de manera inmediata.

De acuerdo con el titular de la SSPM, los dos reporteros detenidos estuvieron muy poco tiempo detenidos en las celdas de dicha corporación.

“Fue una amonestación me parece nada más y los dejó en libertad de manera inmediata, ...no, no, muy poquito tiempo (estuvieron detenidos en las celdas), fue muy rápido eso”, añadió.

Ante el señalamiento de que elementos del Ejército Mexicano ingresaron presuntamente sin permiso a la casa desde la cual los periodistas tomaban fotografías del operativo castrense, el titular de la SSPM expresó que será cuestión de la persona particular si denuncia si considera que hubo algún abuso de autoridad.

“Si hay algún exceso de nuestra parte, de todos, ya sea de la Sedena o Marina, Guardia Nacional, hay que denunciarlo, siempre lo digo, hay que cuidar siempre nuestro marco normativo hasta dónde podemos y qué es lo que podemos hacer, ninguna autoridad puede ingresar a algún domicilio sin autorización a menos que sea en flagrancia, hay unos elementos que el Código Nacional contempla son especiales”, subrayó Barrón Valdez.