De acuerdo con el reporte oficial emitido por la corporación, los hechos ocurrieron cuando los agentes del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) realizaban patrullajes ordinarios de vigilancia preventiva y disuasión de delitos. Al transitar por el cruce del bulevar Antonio Rosales y bulevar Poseidón, los oficiales detectaron al conductor de una motocicleta Italika FT125, modelo 2022, de color rojo y con placas de circulación 21VPC9 del estado de Sinaloa, el cual desplazaba la unidad poniendo en riesgo tanto su integridad física como la de terceros.

AHOME. _ Un motociclista que se desplazaba a velocidad inmoderada por calles del fraccionamiento Viñedos Residencial fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC), quienes descubrieron que la unidad que tripulaba portaba placas sobrepuestas.

Ante la falta administrativa y el riesgo vial, los uniformados le marcaron el alto. La persecución preventiva se prolongó por algunas calles hasta que el operador detuvo su marcha metros adelante, ya en el fraccionamiento Fuentes del Bosque.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los elementos consultaron los dígitos de la matrícula en la plataforma digital del Registro Público Vehicular (REPUVE). El sistema arrojó de inmediato una discrepancia, revelando que la placa correspondía a una motocicleta totalmente distinta.

En estricto apego a los protocolos legales y resguardando en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia, a la persona identificada como Omar Nedel “N”, con domicilio registrado en el ejido Nuevo San Miguel, se le leyeron sus derechos constitucionales.

Posteriormente, el detenido, junto con la motocicleta asegurada y las evidencias del caso, quedó a disposición inmediata de la Unidad de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Vicefiscalía Regional Zona Norte y especializada en delitos de Robo de Vehículo, instancia encargada de definir su situación jurídica.