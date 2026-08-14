Detienen en Arizona a presunto homicida de Guasave

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de Sinaloa aprehendió en Phoenix, Arizona, a Luis Donaldo “N”, señalado por probable homicidio calificado con ventaja en Guasave, cometido en 2020.

La captura derivó mediante colaboración internacional. La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó la orden de aprehensión contra el hombre de 31 años. Su ubicación en Phoenix, Arizona, fue resultado de un convenio de colaboración.

La coordinación incluyó la participación de Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los hechos por los que se le imputa ocurrieron el 5 de julio de 2020 en Guasave. Luis Donaldo “N” presuntamente agredió a la víctima con un arma punzocortante. Las lesiones provocadas derivaron en el fallecimiento de la persona afectada, según la investigación.

Una vez que Luis Donaldo “N” estuvo en territorio mexicano, elementos de la UNESA ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte. Fue internado en el Centro Penitenciario Región del Évora, ubicado en Angostura.