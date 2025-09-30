Detienen en Badiraguato a ‘Chuki’, piloto aviador de ‘Los Chapitos’

Elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, así como de Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Pablo Vargas Báez, “Chuki”, por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

El hombre detenido sería piloto aviador al servicio de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa que lideran los hijos del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Los agentes de seguridad, con el objetivo de reducir los índices delictivos en el estado, realizaron investigaciones sobre un sujeto con funciones de piloto aviador al servicio de un grupo delictivo, con esto localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba, además, esta persona contaba con una orden de aprehensión vigente”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado.

“Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, identificaron a Juan Pablo ‘N’, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas [...] Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quien determinará su situación legal”, señaló el Gobierno de México.

“En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo ‘N’, alias ‘Chuki’, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas”, escribió, en su su cuenta de la red social X, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.