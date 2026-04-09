Detienen en Baja California a presunto responsable de feminicidio de 2023 en Ahome

La Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Felaid Jesús “N”, señalado como presunto responsable de un feminicidio en octubre de 2023 en el municipio de Ahome.

La orden de aprehensión fue ejecutada en San Quintín, Baja California, donde lo localizaron mediante labores de investigación e inteligencia.

De acuerdo con la información del ente ministerial, el feminicidio ocurrió el 22 de octubre de 2023, en la Colonia Estrella de Los Mochis, en Ahome, cuando una mujer identificada como Johana “N”, de 30 años, se encontraba en compañía del presunto responsable, con quien mantenía una relación de pareja.