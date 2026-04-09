Detienen en Baja California a presunto responsable de feminicidio de 2023 en Ahome

La Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Felaid Jesús “N”, señalado como presunto responsable de un feminicidio en octubre de 2023 en el municipio de Ahome.
La orden de aprehensión fue ejecutada en San Quintín, Baja California, donde lo localizaron mediante labores de investigación e inteligencia.
De acuerdo con la información del ente ministerial, el feminicidio ocurrió el 22 de octubre de 2023, en la Colonia Estrella de Los Mochis, en Ahome, cuando una mujer identificada como Johana “N”, de 30 años, se encontraba en compañía del presunto responsable, con quien mantenía una relación de pareja.
Tras una discusión, Felaid Jesús presuntamente la agredió con un objeto punzocortante, causándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.
Los trabajos de investigación y rastreo del sospechoso estuvieron a cargo de la UNESA, junto con la Vicefiscalía Zona Norte, Comisaría General de la Fiscalía de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Zona Norte, la Unidad de Inteligencia, la Policía Cibernética, así como con las Unidades Antisecuestros y de Aprehensiones de Tijuana.
Aunado al caso por feminicidio, el sospechoso contaba además con una orden de reaprehensión vigente por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa.