Detienen en Caborca, Sonora, a acusado de un homicidio en Badiraguato ocurrido en 2002

La Fiscalía de Sinaloa detuvo en Caborca, Sonora, a Heraclio “N”, de 50 años, probable responsable de homicidio calificado y lesiones dolosas por arma de fuego ocurridas en Badiraguato, hace 24 años, en julio de 2002.

Los hechos por los que se le acusa a Heraclio “N” se remontan a julio de 2002, cuando durante una fiesta en Badiraguato se suscitó una riña que resultó en una persona fallecida y otra lesionada por proyectil de arma de fuego.

La coordinación interinstitucional es clave para estos avances en materia de seguridad y justicia en la región.

La aprehensión de Heraclio “N” fue el resultado de la colaboración entre la Unidad Especializada en Aprehensiones de Sinaloa y las autoridades de Sonora, según lo informado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La orden de detención fue ejecutada por la UNESA con base en un convenio de colaboración celebrado entre las Fiscalías Generales de ambas entidades.

Tras su detención, Heraclio “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Badiraguato. Dicha autoridad será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.