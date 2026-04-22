Detienen en California a mujer investigada en Sinaloa por desaparición en 2024

Una mujer señalada por autoridades de Sinaloa como presunta responsable del delito de desaparición cometida por particulares, fue detenida en California, Estados Unidos.

Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos por los que investigan a Alejandra “N”, de 34 años de edad, ocurrieron en abril de 2024.

El comunicado oficial no brinda mayores detalles sobre el crimen perseguido, aunque la investigación corre por cuenta de la Base de la Policía de Investigación de la Zona Sur de la entidad.

La mujer fue ubicada por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones en el estado de California y mediante convenio de colaboración internacional con Interpol, Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el ICE, fue arrestada.

Una vez en territorio mexicano, quedó bajo custodia de la UNESA, quienes la trasladaron hacia Culiacán.

Alejandra “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, donde continuará su proceso judicial.