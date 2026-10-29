$!Detienen en Concordia a hombre herido de bala con fusil AK-47 y 136 cartuchos

CONCORDIA. _ Un hombre que presentaba heridas de bala y vestía ropa táctica fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, luego de ser localizado debajo de un puente sobre la carretera Concordia-Mesillas, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban recorridos de seguridad sobre esa carretera cuando observaron al hombre debajo del puente, quien pedía auxilio.

Al acercarse, los policías se percataron de que el civil vestía ropa táctica, portaba un fusil y presentaba lesiones producidas por impactos de arma de fuego, por lo que le brindaron los primeros auxilios.